Milan-Napoli, i numeri della sfida di ‘acmilan.com’ | News

(fonte: acmilan.com) Ai rossoneri basta un gol di Ismaël Bennacer prima dell'intervallo per superare il Napoli e conquistare il primo round dei Quarti di finale di Champions League. A San Siro, la formazione di Mister Pioli ha offerto una prova di carattere, intensità e consapevolezza, lottando su ogni pallone per tutto l'arco della gara e uscendo così dal campo tra gli applausi dei propri sostenitori al triplice fischio. L'1-0 permette al Milan di acquisire un vantaggio, seppur di misura, in vista del ritorno in programma tra meno di una settimana al Maradona. Queste le statistiche e le curiosità prodotte dal match: