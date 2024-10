Napoli, l’arbitro grazia Di Lorenzo: avrebbe potuto saltare il Milan ma …

Milan-Napoli, partenopei graziati da uno strafalcione dell'arbitro: Di Lorenzo doveva essere espulso

"È un errore di Tremolada questo. Rebic controlla bene, sta per entrare in area di rigore, ma viene fermato da Di Lorenzo con un fallo. Di Lorenzo si mette le mani nei capelli perché temeva il secondo giallo che in questo caso è sostanzialmente codificato. Si tratta di azione potenzialmente pericolosa e in queste circostanze il cartellino giallo non solo è necessario, ma doveroso. Manca il cartellino giallo".