Milan, Daspo al tifoso che aveva insultato il giornalista del Napoli

Giuseppe Petronzi, il Questore di Milano, ha inflitto un Daspo di cinque anni nei confronti del tifoso del Milan , un 45enne di Terni, che lo scorso 18 settembre , al termine di Milano , aveva insultato in diretta, fuori da 'San Siro', il giornalista Marco Lombardi di 'CalcioNapoli24 TV', impegnato, in quel momento, in alcune interviste. Lo riporta 'gazzetta.it'.

L'aggressore, quindi, ha preso una denuncia per violenza privata, aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa. In più, il provvedimento sportivo del Daspo, esteso anche agli incontri disputati all'estero non soltanto dal Milan, ma da tutte le squadre italiane. L'interdizione, valida come detto per un quinquennio, è in vigore anche per le gare della Nazionale Italiana.