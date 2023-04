Milan, la preparazione verso il Napoli: il report dell’allenamento

Il Milan si prepara per la sfida di mercoledì sera a San Siro contro il Napoli: ecco il report dell'allenamento odierno

(fonte:acmilan.com) - Squadra a Milanello per il primo allenamento in preparazione del prossimo impegno nei Quarti di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 12 aprile a San Siro alle ore 21.00.