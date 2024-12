Milan, anno finito per Musah? L’infortunio muscolare lo costringe …

Yunus Musah, duttile calciatore del Milan, è uno degli assenti per infortunio in vista del match con l'HellasVerona, in programma allo stadio 'Marcantonio Bentegodi', alle ore 20:45 di venerdì 20 dicembre. Lo statunitense, infatti, già aveva saltato per il medesimo problema fisico la sfida con il Genoa. Al suo posto Paulo Fonseca aveva deciso di far giocare Samuel Chukwueze con Mattia Liberali al centro della trequarti. Per quanto il suo stop non sembri così preoccupante come invece poteva essere quello di Noah Okafor, non è detto che possa tornare in campo in questo 2024.