Milan, muore Giovanni Radaelli: il cordoglio del club per l’ex rossonero

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha dedicato un post di cordoglio per la morte di Giovanni Radaelli, ex calciatore degli anni 50 che in rossonero conta 3 presenze con un gol realizzato. Ecco il messaggio del Milan:

“La famiglia rossonera piange la scomparsa di Giuseppe Radaelli, attaccante del Milan nei primi anni ’50. A tutti i suoi cari va il nostro più sentito cordoglio.”

