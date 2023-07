Partnership Milan-MSC Crociere, Stylsvig: “Eccellenze italiane nel mondo”

Il Milan e MSC Crociere hanno siglato un'importante partnership commerciale nella mattinata odierna. A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, infatti, MSC Crociere sarà infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera.