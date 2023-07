Milan, MSC Crociere nuovo sponsor di manica: il comunicato ufficiale

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan , ha dichiarato: “Siamo felici di riaccogliere MSC Crociere nella famiglia rossonera come Principal Partner e Sleeve Partner della nostra Prima Squadra maschile, femminile e delle nostre formazioni Primavera. La maglia rossonera è una seconda pelle, un’icona globale e un simbolo della passione di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo convinti che, insieme, due eccellenze italiane nel mondo come AC Milan e MSC Crociere potranno certamente raggiungere gli obiettivi prefissati e tagliare traguardi ambiziosi”.

Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere, ha affermato: "Dopo 10 anni dall'ultima collaborazione tra MSC Crociere e l'AC Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme. La partnership siglata oggi si colloca perfettamente sul percorso tracciato insieme in passato e che abbiamo portato avanti in questi anni e che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione. Il Milan è uno dei club più importanti a livello mondiale e può vantare un palmares di successi sia in Italia che all'estero. La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all'Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di MSC Crociere. La nostra è, infatti, una Compagnia che naviga in tutto il mondo, ma mantiene solidi legami con i porti e i territori di riferimento. Inoltre, come il Milan, MSC Crociere vanta tanti primati e si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani".