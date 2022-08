Milan, Mourinho: “Si sono rinforzati, lo Scudetto non è per noi”

Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato del Milan come favorito per il campionato, che la sua squadra non può vincere a suo dire.

Il campionato è iniziato e il Milan ha subito vinto e convinto, ma anche la Roma di José Mourinho ha ottenuto i tre punti. Tuttavia, secondo il tecnico giallorosso, lo Scudetto non riguarda i capitolini, visto che Milan e Inter si sono rinforzate. Ecco le parole di Mourinho a riguardo: "La seconda stagione significa più tempo per lavorare, più conoscenza e più consapevolezza. Per tutti gli allenatori la seconda stagione ci sono delle condizioni per fare meglio. Cercheremo di migliorare il sesto posto. In questo periodo mi stupisce quando si parla di noi, diversamente di altri: la Roma per voi è una candidata per lo Scudetto, ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. Ci sono l'Inter e il Milan che ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C'è tanto rumore intorno a noi, mentre non ad altre squadre".