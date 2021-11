Milan, Mourinho: “La storia di Shevchenko è fantastica”

Shevchenko, ex attaccante del Milan, torna in Serie A da allenatore col Genoa e affronta subito Mourinho, che ne ha parlato così.

Questa sera sarà la prima di Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan, in Serie A da allenatore. Il suo Genoa affronterà la Roma di José Mourinho, che l'ucraino ha avuto come suo allenatore al Chelsea, dove non è andata benissimo. Nonostante ciò, il portoghese in conferenza stampa ha speso parole al miele per l'ex Milan, eccole: "Il primo ricordo che ho è la prima volta che l'ho visto giocare. Io facevo l'analista al Barcellona e in Champions League l'ho visto analizzando PSV-Dinamo Kiev. Poi lui ha fatto la storia, quando vinci il Pallone d'oro, vinci la Champions e tanti titoli scrivi la tua storia e la sua è una storia fantastica. Come allenatore è alla prima esperienza in un club, ma ha fatto molto bene all'Ucraina, ha dimostrato di avere una filosofia e una leadership, anche se tranquilla e silenziosa. Gli auguro che come me possa perdere la prima partita da allenatore e poi vincere tanto". Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata >>>