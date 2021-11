Milan, per Rebic infortunio grave. Mercato, si riapre una pista importante

Dopo la bruciante e immeritata sconfitta di ieri, in casa Milan oggi arrivano altre brutte notizie: l'infortunio di Ante Rebic è decisamente grave. Da ieri l'unica bella notizia è Zlatan Ibrahimovic, che raggiunge un altro record. In primo piano, poi, sempre il mercato, con un grande campione già valutato in estate che potrebbe tornare a essere una pista caldissima. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.