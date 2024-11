Milan, Morata infortunato? Eppure la Spagna lo convoca in Nazionale

Alvaro Morata ha rimediato un infortunio e non dovrebbe prendere parte a Cagliari-Milan: eppure la Spagna lo ha chiamato in Nazionale

Alvaro Morata, attaccante del Milan, nonostante l'infortunio rimediato nelle scorse ora, è stato comunque convocato dalla Spagna. Come noto, infatti, nella giornata di ieri, giovedì 7 novembre, l'iberico ha avuto uno scontro in allenamento con Strahinja Pavlovic, che lo ha colpito alla testa. Da qui il trasporto in ospedale, senza mai perdere conoscenza, e la decisione di tenerlo in osservazione. E di conseguenza, almeno secondo le ultime notizie, la scelta di non farlo partire per la trasferta di Cagliari.