Milan, Morata erede di Giroud? La leadership li accomuna, ma non i gol

Leader sia in campo che fuori, uno dei pochi giocatori che ha veramente compreso cosa significhi indossare la maglia del Milan, nonostante sia appena arrivato. Il carisma di Alvaro Morata è innegabile, del resto non si diventa capitano della nazionale campione d'Europa per caso. L’esperienza accumulata in club di élite europei come Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid, senza dimenticare la fascia della Spagna, sono fattori che pesano in un club che fatica a ritrovare la propria identità e i successi del passato. All'ex giocatore della Juventus sono bastati pochi allenamenti con la squadra per percepire ciò che manca attualmente, probabilmente qualcosa che non si vede più dai tempi dell’ultimo scudetto.