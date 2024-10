Milan, Calamai: “Morata fa la differenza e valorizza l’attacco rossonero”

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha espresso la sua opinione su Alvaro Morata: "Anche il Milan dispone di un attaccante che sta facendo la differenza. Morata sta sviluppando una buona intesa con mister Fonseca. Ha già segnato due gol in questo avvio di campionato e sembra essere la persona ideale per valorizzare il potenziale offensivo dei rossoneri. Le capacità tattiche dell'ex Atletico Madrid possono consentire al Milan di gestire un attacco composto da quattro punte. Inoltre, Alvaro ha commosso tutti scendendo in campo con i capelli rasati per mostrare il suo sostegno ai ragazzi malati di cancro". LEGGI ANCHE: Bayer Leverkusen-Milan, ottime notizie dall’allenamento di rifinitura