Milan, Morata e Abraham hanno un pregio enorme: ecco di cosa si tratta

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Il Milan ha un attacco che sembra davvero avere il "diavolo" nel cuore. Due delle sue nuove stelle offensive, Tammy Abraham e Alvaro Morata , hanno rivelato di nutrire una passione per i colori rossoneri fin da giovani. Tammy Abraham, dopo la sua esperienza con la Roma, ha confessato di aver tifato Milan sin da bambino. Per lui, indossare questa maglia rappresenta il coronamento di un sogno, dichiarando di essere finalmente nel posto che ha sempre desiderato.

D'altra parte, Alvaro Morata, in vista del derby contro l'Inter, ha espresso tutta la sua emozione nell'affrontare questa sfida. Pur non essendo cresciuto tifando Milan, ha mostrato grande entusiasmo nel giocare un match così importante. Morata è stato già a vedere un derby, però in incognita. Qualche settimana fa ha dichiarato che volesse vivere l'ambiente che si vive in derby così importante. Questo è a dimostrazione di quanto ci tenga a vincere una sfida così importante.