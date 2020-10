Milan, Montolivo: “Derby? Vinciamo noi 2-0! Ecco chi segnerà”

Montolivo e il suo pronostico per il Derby di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista rossonero e della Nazionale ha parlato, tra i vari argomenti, anche del Derby di Milano in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro.

Il derby? La rosa dell’Inter negli ultimi anni è sempre stata un po’ superiore alla “nostra”, ma finisce due a zero per “noi”. Mediamente, a parte qualche eccezione, sono state partite equilibrate, decise dai numeri di qualche fuoriclasse. Ricordo una tripletta di Icardi per esempio. L’Inter ha iniziato un percorso di avvicinamento alla Juve che sta dando i suoi frutti. Anche il Milan però adesso ha giocatori decisivi. Pronostico? Segnano Ibra e Calha“.

