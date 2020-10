Derby Inter-Milan, Bastoni può recuperare per la panchina

Inter-Milan, Bastoni in panchina?

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – In casa nerazzurra, Antonio Conte sta continuando a preparare la stracittadina in programma sabato alle ore 18.00. Il tecnico salentino avrà a disposizione dell’intera rosa – ad eccezione degli indisponibili – solamente per la giornata di venerdì, perché giovedì sarà giorno di tamponi per i rientranti dalle nazionali. Dunque, un solo giorno per preparare tutti insieme la sfida contro il Milan.

Conte si augura di recuperare Alessandro Bastoni quanto meno per la panchina, ma sarà necessario al termine dei 10 giorni di isolamento (domani) l’esito negativo del tampone. Nel caso in cui Bastoni dovesse essere abile e arruolabile, l’ex Atalanta andrebbe comunque in panchina, non essendosi allenato negli ultimi 10 giorni. La difesa a 3 titolare sarà composta da de Vrij più due terzini: D’Ambrosio e Kolarov.

