Milan, Moncada in scadenza a luglio: quale sarà il suo futuro? Le ultime

Non solo i rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza (come Leao), il Milan tratta anche quelli della propria dirigenza. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile trasferimento nella dirigenza della Juventus da parte di Frederic Massara, il quale sarebbe sponsorizzato da Max Allegri. I due, infatti, hanno già collaborato in passato al Pescara, ma la possibilità di vedere il direttore sportivo del Milan in bianconero non trova conferma da parte della nostra www. Massara, in ogni caso, ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione di rinnovo per il 2025. Chi, invece, ha il contratto in scadenza a luglio è il capo dell'area scouting Geoffrey Moncada.