Milan e Molino Casillo: nuova partnership e collaborazione

La nuova partnership unisce due icone italiane nei rispettivi settori, capaci di esportare la qualità e l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Un rapporto che si inaugura oggi con l'obiettivo di promuovere i valori di un'alimentazione sana e bilanciata, funzionale a chi cerca il benessere nel delicato equilibrio tra sport e dieta alimentare. Un messaggio da veicolare anche nella bakery Molino Casillo , che nascerà all'interno della Club 1899, area hospitality dello stadio San Siro , e che sarà inaugurata il 23 aprile 2023 in occasione del match casalingo del Milan contro il Lecce.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "Siamo orgogliosi di accogliere Molino Casillo come partner ufficiale del Milan. Questa partnership si inserisce in un importante contesto di crescita del brand Milan a livello internazionale, che guarda sempre con interesse anche al territorio nazionale per avviare collaborazioni con aziende italiane di alta qualità".