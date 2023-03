Milan, Maignan sempre più decisivo: priorità rinnovo

Milan, devi blindare Maignan!

Mike Maignan, si legge, è tornato alla grandissima dopo il lungo infortunio e ora il Milan, lo dovrà blindare al più presto possibile. Il francese è uno dei top 5 nel ruolo e ha un contratto con i rossoneri in scadenza nel 30 giugno 2026. Il portiere è uno degli idoli dei tifosi. Nei prossimi mesi, la dirigenza rossonera, potrebbe dover iniziare a trattare con Maignan per il prolungamento del contratto. L'attuale stipendio sarebbe sui 2,8 milioni più bonus. Una proposta potrebbe essere sui 4,5-5 milioni. Il Milan lo comprò per una cifra ridicola viste le prestazioni del francese: 14,2 milioni dal Lille. Oggi, continua Tuttosport, il suo valore si aggira sui 60 milioni di euro. Una cifra importante, ma il Milan dovrà cercare di blindare Mike Maignan il prima possibile. Milan, Tonali: “Primo anno durissimo. Pioli fondamentale”