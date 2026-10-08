Dopo una lunga sosta nazionali, il croato, ha deciso di spendere il proprio giorno libero a Madrid; dove ha incontrato la famiglia e i suoi vecchi compagni
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
Dopo gli impegni con la Croazia, Luka Modric non è tornato subito a Milano, ma ha sfruttato il giorno di riposo concesso ieri da Ruben Amorim per volare a Madrid dove lo aspettava la sua famiglia. Il centrocampista croato ne ha approfittato anche per andare dal Real Madrid e ha fatto visita ai suoi ex compagni di squadra.A riferirlo è El Chiringuito TV che su Instagram ha pubblicato anche il video dell'uscita in macchina di Modric dal centro sportivo Valdebebas.
Il futuro di Luka ModricNelle scorse ore, il pallone d'oro 2018 ha parlato così di un suo possibile ritorno al Real Madrid, ovviamente quando avrà appeso gli scarpini al chiodo : "Il Madrid è la mia casa, è il club della mia vita, sono stato lì per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro. L'ho detto l'ultima volta in un'intervista: chiaro che mi piacerebbe lavorare per il Real, non semplicemente stare nella società, ma per dare una mano in tutto ciò che posso. Se il club lo vorrà... Si devono incastrare molte cose per tornare, ma vedremo, non ci sto pensando in questo momento. Ora sono concentrato sul calcio giocato, però, come ho detto prima, il Madrid è casa mia e certo che sì, sarebbe un sogno. Ma vedremo, senza forzare nulla. Se poi, quando smetterò, troveremo qualcosa in cui potrò essere utile e in cui potrò sentirmi importante, perché no? Ma staremo a vedere, c'è tempo per pensare a questo".
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