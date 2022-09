Milan, mix vincente: la meglio gioventù ed i vecchi lupi di mare

Giovani di talento e veterani navigati: il Milan di Pioli è sempre più un mix generazionale vincente dall'alto coefficiente tecnico.

Donato Boccadifuoco

Lo scorso campionato terminato con la conquista dello Scudetto numero 19 lo ha già ampiamente dimostrato: il mix generazionale sul quale è stato costruito il Milan funziona! Teoria applicata sul campo anche in questa stagione...

Milan, ricetta per un piatto stellato

Il principale segreto di un piatto da grande cucina è uno ed uno solo: varietà di sapori e uniformità di gusto. Ogni pietanza deve contenere tutte le accezioni del sapore: dal salato al dolce, passando per l'acido ed il piccante. No, non avete sbagliato portale, semplicemente il segreto dietro ai successi del Milan è essenzialmente lo stesso.

Già ai tempi dell'insediamento di Elliott, Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre stati chiari su come il Milan sarebbe stato costruito: vecchi lupi di mare già pronti e la meglio gioventù che il panorama calcistico europeo ha da offrire a costi sostenibili. Così, nel corso delle stagioni, si sono susseguiti acquisti di giovani promettenti come Leao, Theo Hernandez, Kalulu, Tonali e De Ketelaere (solo per citarne alcuni), ma anche di giocatori esperti dal palmares invidiabile come Giroud e Zlatan Ibrahimovic: indiscutibilmente tra gli uomini simbolo dello scorso campionato.

Lo stato dell'arte attuale del calcio italiano è quello di un campionato forse meno tattico e più dinamico anche se ugualmente di difficile ambientamento. Ci vogliono polmoni, ci vogliono piedi buoni ma ci vogliono anche disciplina, sacrificio e spirito di gruppo: tutte componenti che possono coesistere solo col giusto mix anagrafico come testimonia per l'appunto l'età media di circa 26 anni del gruppo a disposizione del tecnico del Milan, Stefano Pioli.

In realtà il ragionamento alla base del modo di operare del Milan è piuttosto semplice e di difficile contestazione se ben ci pensate: come potrebbe la gioventù crescere senza poter imparare dai vecchi lupi di mare? Aster Vranckx si è presentato in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni integrali