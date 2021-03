Milan, Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma? Situazione strana, si doveva fare prima”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero rilasciato in collegamento su 'TeleLombardia': "Non immaginavo si arrivasse a questo punto, rispetto a noi c'era un grande vantaggio. Io trovai subito una situazione difficile, non sono Donnarumma ma anche altri dieci. Abbiamo fatto una lotta contro il tempo affinché il patrimonio del Milan non andasse perso. Noi avevamo pochissimo tempo rispetto a chi ci ha succeduto. Arrivare a questo punto mi è sembrato alquanto strano. Penso a Gigio, ma anche a Calhanoglu e Kessie. Di solito dovrebbero farsi prima queste cose".