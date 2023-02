Milan, le ultime da Milanello: Maignan e Florenzi in gruppo | PM NEWS

Il Milan ha vissuto dei momenti difficili. Non solo sul campo, ma anche fuori, con molti giocatori fondamentali, che sono rimasti fermi a causa degli infortuni. Due di questi potrebbe essere pronti a un ritorno. Stiamo parlando del lungo degente Mike Maigan e Alessandro Florenzi . Mentre, per quanto riguarda Davide Calabria e Ismael Beannacer, i tempi potrebbero essere più lunghi.

Milan, le ultime news da Milanello

Il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi ieri e domenica da Stefano Pioli. Secondo quanto riferito alla nostra redazione, Mike Maignan e Alessandro Florenzi hanno svolto la prima parte della seduta in gruppo, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Per quanto riguarda Ismael Bennacer e Davide Calabria, entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. Vedremo se saranno disponibili per la prossima partita dei rossoneri.