Milan, miglior assist dell’anno: il resoconto delle semifinali

Quattro giocatori del Milan diversi in lizza nelle semifinali per l'assist più bello della stagione: votata la vostra giocata preferita.

Le votazioni dei Quarti di Finale hanno espresso i loro verdetti. Ora la competizione per eleggere il miglior assist della stagione 2020/21 continua ed è il turno delle Semifinali. Attraverso i nostri canali social, come si consueto, potete votare il vostro assist preferito. Qui, di seguito, il tabellone delle giocate ancora in gara: