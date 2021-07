Calciomercato Milan, top news: fatta per Tonali, ipotesi Schick

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 2 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Praticamente tutto fatto per la permanenza in rossonero di Sandro Tonali, mentre si complica il discorso Diogo Dalot. Per quanto riguarda il ritorno di Tiemoue Bakayoko, si andrà per le lunghe. L'idea nuova in attacco è Patrik Schick. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.