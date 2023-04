Milan, Messias punta l’Empoli: tempi più lunghi per Kalulu | PM NEWS

Il Milan vince sul campo del Napoli. Per le prossime partite contro i partenopei in Champions League, i rossoneri potrebbero recuperare due infortunati. Come riportato dalla nostra redazione, il Milan spera di recuperare Junior Messias per la gara di venerrdì contro l'Empoli. Il brasiliano, però, potrebbe rientrare anche per la gara d'andata contro il Napoli. Per quanto riguarda i tempi di Pierre Kalulu, il difensore francese potrebbe rientrare anch'esso nella sfida europea di San Siro, anche se, la gara del ritorno al Maradona, resta un'opzione più plausibile. Napoli-Milan: “Leao, Leao”. Il portoghese balla con la Curva