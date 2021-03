Milan, Mesbah: “Bennacer? Nel 2017 era già forte, ora è un top player”

Djamel Mesbah, ex terzino del Milan, ha parlato delle qualità di Ismael Bennacer. L'aneddoto sull'incontro nel 2017 e non solo

Djamel Mesbah, ex terzino del Milan, ha parlato delle qualità di Ismael Bennacer. Poi ecco l'aneddoto sull'incontro tra i due nel 2017. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Ho conosciuto Bennacer in Coppa d'Africa, nel 2017, in Gabon. Giocava con l'under 23 dell'Arsenal, non era titolare ma ha fatto due presenze, era già forte. Non ha paura, ha personalità, ha scelto di andare in B all'Empoli dove ha fatto un campionato intero. Ora hanno trovato il suo posto, da mediano mezz'ala che può giocare a due. Ha fatto il salto di qualità. Lo ritengo un top player, uno dei più promettenti d'Europa".