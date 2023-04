Milan, errori di mercato e incognite: quale futuro per il centrocampo?

Dagli errori compiuti sul mercato alle incognite, quali sono le prospettive future per il centrocampo del Milan?

Uno dei punti nevralgici del gioco del Milan è senza dubbio il centrocampo, che nel corso della stagione ha dimostrato qualche defaillance. Più che le prestazioni attuali, però, ci si interroga su quale possa essere il futuro della mediana rossonera. Al di là di Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Rade Krunic, centrali nel progetto rossonero come dimostrano le scelte di Stefano Pioli negli ultimi mesi, sono gli altri ad essere sotto la lente di ingrandimento.

Partendo da coloro che potrebbero lasciare il Diavolo in estate, quantomeno in prestito se non addirittura a titolo definitivo. A questa cerchia appartengono Yacine Adli e Aster Vranckx. Sul primo negli ultimi giorni si sono susseguite a raffica le voci in merito ad un possibile addio, molto probabilmente verso la Salernitana. Ma anche il belga questa stagione è stato impiegato con il contagocce da Stefano Pioli a centrocampo e anche lui probabilmente saluterà la compagnia in estate, anche perché difficilmente il club di via Aldo Rossi pagherà i 12 milioni di euro al Wolfsburg per il riscatto.

Milan, quale sarà il futuro del tuo centrocampo? — Ci sono però anche delle conferme. È di oggi, ad esempio, la notizia della volontà da parte del Milan di tenere anche per la prossima stagione Tommaso Pobega. Se lo è meritato sul campo, con prestazioni e gol che spesso hanno salvato i suoi e il contratto in scadenza nel 2027 gli viene in aiuto. Discorso leggermente differente per Charles De Ketelaere, che non ha pienamente convinto, ma il Diavolo ha sborsato per lui un'ingente cifra e non sembra essere disposto a lasciarlo partire tanto facilmente senza dargli un'altra opportunità.

E chi non è arrivato dall'ultimo mercato estivo? Se per Renato Sanches il mancato approdo a Milanello è stato forse un bene il Milan, lo stesso non si può dire di Enzo Fernandez. L'argentino, purtroppo, come tutti i suoi compagni delle difficoltà del Chelsea, ma ha vissuto un Mondiale da protagonista e in casa rossonera crescono i rimpianti per esserselo lasciato scappare quando ancora il prezzo non era lievitato. LEGGI ANCHE: Milan, Walker è l’ultima suggestione: ma serve un rinforzo a destra?