Milan, Walker è l’ultima suggestione: ma serve un rinforzo a destra?

Kyle Walker è l'ultima suggestione di mercato in casa Milan, ma al Diavolo serve davvero un rinforzo a destra?

Fabio Barera Redattore

Gli ultimi giorni hanno regalato ai tifosi del Milan parecchie suggestioni di mercato, riguardanti soprattutto il reparto avanzato, ma quella che è arrivata dall'Inghilterra è senza dubbio una notizia che fa venire l'acquolina in bocca. La dirigenza del Diavolo, infatti, si sarebbe interessata a Kyle Walker, terzino inglese in forza al Manchester City, per cui ci sarebbe comunque da superare la concorrenza dell'Aston Villa.

Sicuramente l'ipotesi Kyle Walker è di quelle che fanno sognare in grande la tifoseria del Milan. Il classe 1990 ha esperienza ad alti livelli, sia con la Nazionale dell'Inghilterra, sia nei club per cui ha giocato, Tottenham e Manchester City su tutti. Il suo contratto con i Citizens scadrà tra un anno, il che significa che il suo valore di mercato potrebbe anche abbassarsi.

Milan, Walker può davvero rinforzare la rosa? — Ci si chiede però se sia intelligente per il Milan intavolare una trattativa di questo tipo. Al momento, infatti, a livello di terzini destri il Diavolo è ben coperto. Può contare infatti sul capitano Davide Calabria e su Alessandro Florenzi, riscattato lo scorso luglio, entrambi in scadenza di contratto nel 2025. Inoltre Stefano Pioli può anche spostare Pierre Kalulu sulla fascia, dal momento in cui le prime uscite con la maglia rossonera le ha giocate proprio in quella posizione.

E se dovesse arrivare Kyle Walker? Il Milan si ritroverebbe con un affollamento a destra, mentre forse la zona da rinforzare è a sinistra, dove il solo Theo Hernandez al momento sembra dare garanzie, anche perché probabilmente per Fodé Ballo-Touré sarà addio in estate. Per quanto il terzino inglese in carriera abbia svolto altri ruoli rispetto al suo naturale, difficilmente gli è capitato di agire a sinistra. Un suo approdo a Milanello sarebbe sicuramente una mossa da società che pensa in grande, ma quanto sarebbe effettivamente utile alla causa?