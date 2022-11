Milan, ricordi Mastour? L’ex baby prodigio brilla in Morocco

Ricordate Hachim Mastour? L'ex baby prodigio era una delle speranze future del Milan. Una giovane stella che prometteva di essere il prossimo talento generazionale. Tra paragoni importanti e giocate nelle giovanili, il marocchino aveva tutto per poter diventare un calciatore importante. Promesse purtroppo mai mantenute. Dopo esperienze non proprio esaltanti, Mastour ha deciso di tornare nel proprio Paese, il Marocco, per ricominciare a divertirsi. Con l'Athletic Zemamra Hachim è finalmente diventata la stella tanto promessa. Maglia 10 sulle spalle e responsabilità, a 24 anni, il calciatore ex rossonero sembrerebbe aver finalmente trovato la sua strada. Ora gioca bene a calcio e si diverte. Milan, Ibrahimovic sbarca su Netflix: annunciato il suo nuovo film