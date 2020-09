Milan, Massaro ha premiato i vincitori del concorso “Vinci la Serie A con A2A”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Il 17 settembre scorso, presso il Museo Mondo Milan, insieme ad A2A Energia, il club rossonero ha premiato i vincitori del concorso “Vinci la Serie A con A2A”.

Il contest metteva originariamente in palio dei biglietti per assistere alle partite casalinghe del campionato 2019-2020. I fortunati vincitori hanno ricevuto il loro premio sostitutivo direttamente da Daniele Massaro, ex grande attaccante del Milan ed oggi brand ambassador del Diavolo.

È stato un momento di incontro e ritrovo, segno di una partnership, quella tra A.C. Milan e A2A Energia, Official Energy Partner della società meneghina, che continua a giocare di squadra!