A.C. Milan e Bioscalin ancora insieme: partnership rinnovata ufficialmente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – A.C. Milan e Bioscalin, marchio iconico dell’azienda Giuliani, annunciano il rinnovo della partnership, attivata nel 2018, come Hair Care Partner fino al 30 giugno 2021.

Questo rinnovo rafforza il cammino intrapreso dai due brand, in particolare l’ingresso in campo di Giuliani e di Bioscalin nel mondo delle sponsorizzazioni sportive proprio con il Milan. Una scelta dettata da valori condivisi quali la passione, lo spirito di squadra, l’innovazione e una forte vocazione internazionale, ognuno nel proprio mercato di riferimento.

Le iniziative realizzate in questo periodo e che hanno fatto da cornice ai campionati della Prima Squadra maschile e della Prima Squadra femminile, hanno reso facile la decisione di rinnovare la partnership. Dalla presenza negli impianti sportivi, agli incontri di formazione, fino alla cooperazione tra le due fondazioni, Fondazione Milan e Giuliani Foundation alias Fondazione Giammaria e Sabrina Giuliani, durante l’emergenza Covid-19.

Milan e Bioscalin ancora insieme: le parole dei protagonisti

Gaetano Colabucci, General Manager di Giuliani, ha commentato: “Il proseguimento della partnership con AC Milan è la prova tangibile della nostra grande soddisfazione per gli importanti risultati conseguiti assieme durante la passata stagione. Da una parte siamo riusciti ad accelerare significativamente la nostra crescita sul target maschile, più refrattario alle attività di marketing tradizionali. Dall’altra abbiamo saputo cogliere in modo efficace l’opportunità di rafforzare il nostro legame con il canale distributivo coinvolgendo quasi mille farmacisti clienti in eventi, sia in sede che sul territorio. Un’ottima base da cui partire per fare ancora di più e meglio nella nuova stagione e a dispetto delle difficoltà legate al Covid-19”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di A.C. Milan, ha dichiarato: “Bioscalin ha dimostrato quanto sia prezioso il suo contributo per il nostro Club anche grazie al suo sostegno a Fondazione Milan. Siamo entrambi totalmente allineati nell’impegno verso la comunità e siamo quindi entusiasti di annunciare l’estensione della nostra partnership. Negli ultimi due anni con Bioscalin abbiamo ottenuto ottimi risultati ed è per questo che sono sicuro che il nostro rapporto durerà a lungo”.

