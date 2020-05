Milan, Massara è in bilico: la Roma continua il pressing

MILAN NEWS – Frederic Massara, così come Paolo Maldini, resta in bilico per la prossima stagione. Il futuro al Milan dell’attuale DS, non è certo. La notizia del forte interessamento della Roma per Massara, è stata riprese da diverse testate giornalistiche.

Ma quando arriverà la decisione finale su Massara da parte dei piani più alti del Milan? Ralf Rangnick avrebbe espresso parere positivo su una sua eventuale permanenza come membro del suo team di lavoro. Resta da capire cosa vorrà fare lo stesso Massara perché sembra che la sua decisione sarà influenzata da quello che deciderà Maldini. In ogni caso solamente a fine stagione verrà svelato il suo futuro, tutto questo mentre a Roma strizzano l’occhio ad un suo ritorno.

