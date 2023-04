Milan, Massa è la tua bestia nera: quanti episodi dubbi negli ultimi anni

Davide Massa si è confermato la bestia nera del Milan anche contro il Bologna: ecco tutti gli episodi dubbi

Contro il Bologna il Milan si è fatto male certamente da solo e questo i tifosi rossoneri lo avevano intuito quando hanno scoperto che Stefano Pioli avrebbe schierato in campo una formazione diversa per 10/11 rispetto a quella che ha battuto il Napoli in Champions League. Il passo falso era quasi certo e, alla fine, tale si è rivelato.

Ma ci sono anche delle evidenze, confermate tra le altre cose anche da un ex arbitro ed attuale opinionista di 'DAZN', nonché studioso della materia, Luca Marelli. Prima il contatto nell'area di rigore del Bologna tra Adama Soumaoro ed Ante Rebic, che il fischietto Davide Massa non ha ritenuto punibile. Poi il tocco di mano di Jhon Lucumì, anche questo avvenuto a pochi passi dalla porta difesa da Lukasz Skorupski, ma non ravvisato dal direttore di gara, nemmeno richiamato dal VAR.

Se nel primo caso, come lo stesso Luca Marelli ha spiegato in diretta su 'DAZN', Adama Soumaoro tocca anche il pallone oltre ad Ante Rebic e il contatto potrebbe non giustificare il penalty, il secondo episodio è molto più chiaro e tutti, tranne Thiago Motta, sono rimasti increduli di fronte alla mancata concessone del calcio di rigore per il Milan.

Milan, quanti episodi dubbi con l'arbitro Massa — Al di là di quanto successo in Bologna-Milan, Davide Massa, è doveroso dirlo, in un'altra occasione si era già reso protagonista di un episodio dubbio, sempre a sfavore del Diavolo. Il club rossonero allora affrontava il Napoli e l'arbitro della sezione di Imperia, richiamato in quell'occasione dal VAR, aveva annullato una rete di Franck Kessié. Questo perchè Olivier Giroud, dopo essere caduto a terra, era rimasto fermo e, va precisato, incastrato con un difendente, in una posizione geografica di fuorigioco. Dalla quale era però complicato divincolarsi.

Tre episodi di cui che hanno vista protagonista Davide Massa, ma non solo. Perché anche il VAR ha fatto la sua parte, contro il Napoli richiamandolo per una posizione di outside forzata e contro il Bologna non dandogli la possibilità si rivedere due situazioni quantomeno dubbie. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>