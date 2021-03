Milan, Martorelli: “Sarà comunque un campionato straordinario”

Le parole di Martorelli sul Milan

Dopo un avvio di stagione eccezionale e un girone d’andata da primo in classifica, il Milan adesso vive un momento difficile e sta perdendo terreno in classifica. Di questo ha parlato il noto operatore di calciomercato Giocondo Martorelli. Secondo lui, comunque andrà a finire, bisognerà fare i complimenti a Stefano Pioli e ai suoi ragazzi. Ecco cosa ha detto a TuttoMercatoWeb: “A prescindere dal piazzamento finale sarà un campionato straordinario. Il Milan ha espresso un ottimo calcio nonostante le varie disavventure legate al Covid. Grande merito a tutta la società e ai calciatori”. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>