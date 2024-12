Marocchi: “Il Milan ha ottimi giocatori. Solo una cosa è difficile”

A Sky Sport, l'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan e, in particolar modo, dei giocatori presenti in squadra.

A Sky Sport, l'ex calciatore di Bologna e Juventus Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan . In particolar modo, l'attuale opinionista sportivo ha dato la sua opinione sui giocatori presenti in rosa.

Ecco le parole di Marocchi: “Il Milan, potenzialmente, ha 20 giocatori uno più bravo dell’altro, ma sono i più difficili da mettere in campo in 11 per trovare un equilibrio. Se tu fai un'indagine e chiedi a tutti i tifosi del Milan ed anche a noi, ti facciamo tutti una formazione diversa”. LEGGI ANCHE: Coppa Italia, tocca al Milan: Fonseca vuole emulare un suo illustre predecessore >>>