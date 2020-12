Milan, Marinozzi: “Scudetto? Con Ibrahimovic si può” / News

Milan, ecco perché lo scudetto è possibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andrea Marinozzi, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato dell'ambizione scudetto per il Milan. Ecco perché è possibile: "I numeri dicono che il Milan si iscrive alla corsa scudetto, i rossoneri vincono e vincono bene, non credo terrà questo ritmo fino alla fine ma il Milan è un bel gruppo. La vicinanza tra lo staff e la squadra è bellissima. E' cambiato tanto con il ritorno di Ibrahimovic, i giovani sono di qualità e credo che con queste premesse il Milan possa ambire allo scudetto".