Milan, Marco Simone: “Si può vincere anche senza Ibra, vi spiego” / News

Milan, Marco Simone su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha detto la sua sull’assenza di Zlatan Ibrahimovic nelle prossime partite. Assenza ovviamente pesantissima, ma i rossoneri sono una squadra matura. Le dichiarazioni ai microfoni di’ Sky Sport’: “Per qualche partita il Milan può anche giocare senza Ibra. Non bisogna preoccuparsi perché è una squadra con tanta consapevolezza della sua forza e, naturalmente senza nulla togliere allo svedese che è immenso, questa squadra può vincere anche senza di lui. Soprattutto perché ha delle alternative importanti in attacco, ci sono diverse soluzioni per Stefano Pioli”.

