Marchetti: “Il Milan ha qualità, può riscattare l’inizio in Champions”

Le sue dichiarazioni

"La sconfitta in Germania è stata un duro colpo per il Milan, che ha sfiorato più volte il gol nella ripresa. La squadra ha dimostrato di avere le qualità per competere a questi livelli, ma è mancata la giusta concentrazione nel primo tempo. La reazione dopo il gol subito è stata positiva, e ha ricordato la grande prestazione nel derby. Il calendario delle prossime partite offre al Milan l'opportunità di riscattare questo inizio di Champions League e di centrare la qualificazione ai turni successivi".