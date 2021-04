Milan, Marchetti: “Saelemaekers era uno sconosciuto. Il suo valore sta salendo”

Luca Marchetti, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato della stagione di Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan

Luca Marchetti, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato della stagione di Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan. Queste le dichiarazioni: "La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto al fatto che il Milan sta facendo una grande stagione. Il giocatore, arrivato come sconosciuto, sta facendo molto bene e lo sta facendo in una squadra come il Milan. Questo porta il suo valore a salire". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.