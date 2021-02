Milan, Marani: “Maldini e Massara si sono superati”

Milan, Marani parla di Maldini e Massara

Il giornalista Matteo Marani, in onda su Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Marani si è concentrato sul grande lavoro che stanno svolgendo Paolo Maldini e Frederic Massara.

“Il rendimento del Milan è frutto di un percorso lungo che parte da lontano. In dirigenza è stato fatto un grande lavoro. Maldini e Massara si sono superati sul mercato e hanno costruito una rosa competitiva per grandi obiettivi”. Calciomercato Milan: è sfida all’Inter per un giocatore. VAI ALLA NOTIZIA>>>