Milan, Marani: “Ibrahimovic bionico, senza lui la squadra perde molto”

Milan, Marani su Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Marani, giornalista di ‘Sky Sport’, ha elogiato apertamente le qualità fisiche e tecniche di Zlatan Ibrahimovic : “Ibra è bionico. Un giocatore che ha 39 anni e si presenta all’inizio del campionato così in forma e fornisce certe prestazioni è qualcosa di straordinario. E’ chiaro che a quell’età è più facile farsi male. Se togli Ibra a questo Milan, i rossoneri perdono molto anche se ci sono tanti altri bravi giocatori. Ibra ha segnato doppiette in gare importanti come quelle contro Inter, Roma e Napoli. Va detto però che non si poteva pensare che lo svedese potesse giocare 38 partite in campionato”. Calciomercato Milan: difensore vicino. Maldini si gioca il jolly. VAI ALLA NOTIZIA>>>