Milan-Manchester United, Trevisani: “Pioli deve essere molto contento”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Milan-Manchester United di ieri. La gara, terminata 0-1 a favore degli inglesi, ha eliminato la squadra di Pioli dall'Europa League. Ecco le parole di Trevisani: "Stefano Pioli deve essere molto contento di quello che il Milan ha tirato fuori, perché la contemporaneità di assenze di tutti gli attaccanti è gravissima. In più mancavano Davide Calabria e AlessioRomagnoli dietro, in più Ismael Bennacer. In pratica, mancava mezza squadra. Il Milan ha diverse giustificazioni dato che è uscito per un gol di scarto contro una squadra che diciamo da settimane essere la favorita per vincere la coppa". Il Milan è uscito ingiustamente dall'Europa League: il club preferisce non commentare, ma gli arbitri...