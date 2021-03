Milan-Manchester United, Romagnoli e Calabria verso il recupero | News

Milan, verso il recupero Romagnoli e Calabria

Sport Mediaset fornisce degli aggiornamenti importanti sugli infortunati in casa Milan. Alessio Romagnoli e Davide Calabria, che hanno saltato la gara contro il Napoli, dovrebbero tornare a disposizione per la partita contro il Manchester United, in programma giovedì prossimo a San Siro.

Nessun problema per Simon Kjaer, che aveva saltato precauzionalmente la partita contro i partenopei. Zlatan Ibrahimovic si è allenato in gruppo nella giornata di oggi e dunque dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Manchester United. Intanto stangata per Ante Rebic da parte del Giudice Sportivo.