Milan, manca sempre meno al ritorno di Boban alla FIFA

NEWS MILAN – Il futuro di Zvonimir Boban, visto l’imminente addio burrascoso con il Milan, potrebbe essere un ritorno al passato: la FIFA.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera in edicola, Boban sembra destinato a tornare a vestire un ruolo importante all’interno del massimo organismo di calcio che esista. Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha mai sostituito Boban sperando sempre in un suo ritorno che a breve, potrebbe concretizzarsi.

La separazione tra Boban ed il club di Via Aldo Rossi, però, non si preannuncia morbida. Per le ultime notizie sulla situazione del croato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android