Milan, ecco la maledizione di Allegri. Ma Pioli sa già come affrontare i problemi

Cari vecchi infortuni, ci risiamo. Nonostante il campionato di Serie A sia momentaneamente fermo, certamente il Milan non può essere contento di quanto sta accadendo in giro per l'Europa. Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi calciatori una volta terminata la sosta per le nazionali, in quanto alcune pedine importanti hanno riscontrato degli infortuni più o meno seri che li costringerà a saltare alcune partite del 'periodo infernale' che inizierà sabato prossimo, il primo di ottobre, contro l'Empoli.

Sembravano lontani i ricordi di un anno fa, quando il Milan conviveva quotidianamente con un nuovo infortunio al giorno. Nonostante qualche piccola assenza in questo inizio di stagione, la situazione in infermeria comunque non sembrava preoccupare più di tanto tutto il popolo milanista. Uno scherzo del destino, però, ha voluto che a lanciare una sorta di maledizione sia stato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, il quale - è il caso di dirlo - non se la sta passando bene a Torino. (Sopra il nostro video su YouTube, guardalo e lascia un mi piace iscrivendoti al canale!)

Spesso Allegri ha tirato in ballo i numerosi infortuni come causa dei mali bianconeri. E' vero: la Juventus ha avuto tanti infortuni, ma di certo non può essere l'alibi che possa giustificare un inizio di stagione drammatico. Storie bianconere a parte, pochi giorni fa lo stesso Allegri ha lanciato una sorta di provocazione durante un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera'. "Questa è una Juventus virtuale: a gennaio riavremo Chiesa e Pogba, ma vedremo come. Provate a togliere 5 titolari a Inter e Milan, vediamo che succede", aveva detto l'allenatore juventino pochi giorni prima della brutta sconfitta di Monza.

Come dicevamo, sembra uno scherzo del destino e il Milan non avrà per gran parte del mese di ottobre (se non per tutto il mese di ottobre) calciatori del calibro di Maignan, Theo Hernandez e Tonali. Il portiere francese ha rimediato un problema al polpaccio in nazionale, mentre il terzino aveva già accusato un problema muscolare nel match contro il Napoli. Anche Tonali ha dovuto lasciare il ritiro dell'Italia per un problema fisico, ma questi tre sono solamente gli ultimi infortuni che vanno ad aggiungersi ad una lista di calciatori fermi, o quasi, per un sinistro. Ieri, ad esempio, ha accusato un problema alla caviglia Simon Kjaer, anche se le sue condizioni sembrerebbero stabili, così come Davide Calabria, uscito malconcio dalla partita contro il Napoli, avrebbe accusato un affaticamento muscolare.

Il tutto senza dimenticare chi, ai box, c'era già. Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic torneranno nel nuovo anno solare, mentre Divock Origi e Ante Rebic hanno saltato già diverse partite in questo inizio di stagione. L'attaccante belga è al lavoro per recuperare dal problema al tendine che lo tormenta da diverse settimane, mentre il croato ha dovuto fare i conti con un'ernia al disco. Insomma, il Milan in realtà ha già dovuto fare i conti con diversi infortuni. Nonostante ciò, la squadra di Stefano Pioli è a soli tre punti dalla vetta della Serie A e in testa al Girone E di Champions League.

Dunque, caro Allegri, ecco cosa succede se al Milan gli vengono tolti un paio di titolari. La squadra rimane ugualmente competitiva grazie ad una rosa forte che, complice lo studio di Stefano Pioli, propone un calcio moderno e offensivo. Ah, giusto per chiudere il discorso: nel campionato scorso il Milan è stato devastato dagli infortuni, però sappiamo tutti quanti cosa è successo il 22 maggio scorso. Anche in questa nuova situazione d'emergenza, il Diavolo ne verrà fuori senza trovare nessun tipo di alibi.