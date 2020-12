Milan, Maldini svela: “Pioli? A volte dobbiamo fermarlo…” | News

Ultime Notizie Milan News: Maldini parla di Pioli

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Maldini si è soffermato su Stefano Pioli, tecnico rossonero.

“Pioli? È bravo nel trasmettere i suoi pensieri. Lo fa con un vigore che non ti aspetti. Vedendo la sua carriera magari non sempre ha confermato quello che ha fatto vedere all’inizio. A volte dobbiamo fermarlo noi. È una caratteristica che non gli riconoscevo. Il ruolo dell’allenatore nelle scelte di mercato? L’allenatore ha un ruolo importante. Ha un’idea di gioco. L’allenatore vede la squadra che ha e vede anche quelle che sono le necessità. Quello che chiediamo all’allenatore è darci dei profili. Credo che i nomi li debba scegliere il club e che debba incidente sotto tutti i punti di vista, sia da quello economico sia dall’età del giocatore stesso, e anche da una visione che va all’aldilà di quella che poteva essere l’anno dopo”. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>