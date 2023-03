Milano nel destino, Daniel Maldini: tanti bassi e pochi alti

Un gol, una scintilla, un enorme favore al "suo" Milan . La rete di ieri sera siglata da Daniel Maldini ha un valore importantissimo per il ragazzo e per il futuro di questa stagione. L'ex rossonero mette ko i nerazzurri e rischia di incendiare ancora di più, la corsa per i posti in zona Champions. Tutto bello, ma la stagione di Maldini con lo Spezia, fino ad oggi, è stata costellata da molti bassi e pochissimi alti.

Una stagione complicata

In questa stagione, Daniel Maldini, non sta brillando: con lo Spezia, avrebbe dovuto trovare molto spazio, quello che al Milan, almeno al momento, non avrebbe potuto trovare. Ebbene, fino ad oggi, il trequartista ha giocato poco, non riuscendo a lasciare il graffio nella squadra ligure. 13 le presenze in Serie A (dati Transfermarkt) con soli 2 gol in 383 minuti giocati. Maldini è partito spesso dalla panchina, giocando da titolare contro il Milan e il Bologna. Per il resto, solo apparizioni fugaci. Ecco, Daniel, non è riuscito a dare il meglio di sè. Due gol sono troppo pochi per un giocatore sul quale il Milan, potrebbe puntare nel futuro. Il dato più preoccupante sono i zero assist, che per un treuqartista come lui, sono pochissimi. Tanti bassi.