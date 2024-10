Spalletti sull’ex Milan Maldini: “Lo inserirò, è il giocatore che ci manca”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro il Belgio , il ct Luciano Spalletti ha parlato nuovamente di Daniel Maldini , ex giocatore del Milan e attualmente al Monza , in occasione della sua prima convocazione in Nazionale.

Le parole di Spalletti su Maldini

"Nella conferenza stampa di due giorni fa ho già espresso parole molto positive su di lui, e confermo ciò che penso. È il tipo di giocatore che ci manca: possiede una struttura fisica importante, ma allo stesso tempo una leggerezza nel movimento che è rara. Ha qualità tecniche notevoli e una semplicità nell'esprimere queste doti che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. È elegante, sì, ma ha molto di più: è efficace sia in campo aperto che negli spazi stretti, e ha un ottimo tiro dalla distanza. Certo, deve crescere ancora in termini di personalità, ma l'ho convocato e lo tengo in considerazione. Se dovrò fare dei cambi nel reparto offensivo, non esiterò a inserirlo se sarà necessario".